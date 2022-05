Promozione, Girone D: i risultati della ventisettesima giornata

Al termine della ventisettesima giornata la classifica del Girone D non cambia. Infatti le prime tre della classe vincono tutte chi più e chi meno agevolmente.

Vicovaro all'ultimo respiro

Vittoria all'ultimo respiro per il Vicovaro che espugna il difficile campo dell'Atletico Morena per due a uno. Gli arancioverde vincono una sfida ostica che si era messa male visto che il Morena era passato in vantaggio ad inizio ripresa. La rimonta della squadra di Lillo è cominciata col rigore trasformato da Taverna e poi decisa, con gli avversari in 10, dall'eterno Cecchini. L'attaccante classe 1982 infatti allo scadere si avventa sull'ultimo pallone della partita regalando la vittoria ai suoi. Il Vicovaro resta così secondo a -1 dalla vetta.

Gli altri risultati

Vittoria sofferta anche per il Rocca Priora RdP che per uno a zero grazie ad una rete di Gentilini superano alla Borghesiana la Lodigiani. Vittoria più agevole per l'Atletico Torrenova capolista che super due a zero il Villa Adriana in netto calo. Stesso risultato del Valmontone che torna al successo contro la Pol. De Rossi.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo della ventisettesima giornata del Girone D:

De Rossi-Valmontone 0-2

Villa Adriana-Atletico Torrenova 0-2

Lodigiani-Rocca Priora RdP 0-1

Atletico Morena-Vicovaro 1-2

Vis Subiaco-Pro Roma 6-1

Vivace Grottaferrata-Virtus Roma 1-0

Atletico Colleferro-Bellegra 1-6

Torre Angela-Bi.Ti.Calcio 0-4

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D