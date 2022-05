Promozione, Girone D: i risultati della ventiseiesima giornata

Nessun colpo di scena al termine della 26esima giornata del Girone D del campionato Promozione. Le tre prime della classe vincono tutte in casa e la classifica al vertice resta invariata.

Gol ed emozioni al Berenghi

Al Berenghi il Vicovaro vince e regala spettacolo contro la Lodigiani. Le due formazioni lottano su ogni pallone e la partita resta più viva che mai. Il Vicovaro nel primo tempo crea tanto e sblocca la partita grazie al solito Pangrazi con Siccardi che evita la capitolazione dei suoi. Nella ripresa gli arancioverdi provano a scappare sempre col proprio bomber che fa due a zero, ma in un minuto la Lodigiani pareggia per due a due. La formazione di mister Lillo sa che non puà perdere punti e Fratini di testa fa tre a due. Nel finale però è un superbo Quattrotto a blindare la vittoria con un'ottima parata.

Gli altri risultati

Vince l'Atletico Torrenova che resta al comando, contro la Vis Subiaco, così come il Rocca Priora RdP che supera per 4 a 0 in casa (doppiette per Nuzzi e Ceccarelli) il Torre Angela. Il Bi.Ti.Calcio trionfa grazie ad un rigore al 93esimo contro la Vivace Grottaferrata. Cade rovinosamente per la seconda settimana di fila il Valmontone: giallorossi sconfitti in casa per 3 a 0 dall'Atletico Morena.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo di tutti i risultati della 26esima giornata del Girone D: