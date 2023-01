Promozione, Girone D: i risultati della quindicesima giornata

L'ultima giornata del girone di andata del Girone D del campionato Promozione ha visto la frenata sullo zero a zero del Valmontone a Marino contro la Bi.Ti. Giallorossi ancora saldamente in testa alla classifica.

Paliano punti salvezza

Conquista una vittoria importante in chiave salvezza il Paliano che supera per tre a uno il Pro Cori. I padroni di casa sbloccano la partita al 22esimo con la rete di Martinoli e a fine primo tempo chiudono i conti. Al 39esimo il raddoppio di Parfene e poi al 44esimo ancora Martinoli per la doppietta personale. Nella ripresa il gol dell Pro Cori che non cambia l'esito dell'incontro.

Gli altri risultati

Zero a zero del fra Bi.Ti. e Valmontone, mentre l'Atletico Morena vince per 2 a 0 contro l'Atletico Lariano. Goleada del Colonna contro l'Atletico Lodigiani (6-1), cade la De Rossi contro la Vivace Grottaferrata.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della quindicesima giornata