Promozione, Girone D: i risultati della diciannovesima giornata

La diciannovesima giornata del Giroen D vede il ritorno in vetta del Rocca Priora RdP ai danni dell'Atletico Torrenova uscito sconfitta e fra le polemiche nella sfida contro il Vicovaro.

Sorpasso e polemiche

Il Rocca Priora RdP batte per tre a due in trasferta la Virtus Roma grazie ai gol di Scacchetti e alla doppietta di Troisi. La vittoria e la concomitante sconfitta dell'Atletico Torrenova regala ai castellani la testa della classifica. Furia in casa Torrenova, con il club che non ha digerito le scelte arbitrali nella partita persa per due a zero contro il Vicovaro. Qui il duro comunicato del club.

Gli altri risultati

Il Valmontone dilaga contro la Pro Roma con un roboante sei a zero in trasferta. Giallorossi di un'altra categoria rispetto agli avversari. Il Villa Adriana con una doppietta di Simone Bonini stende nel finale una buona Lodigiani. Di misura la vittoria della Bi.Ti.Calcio sul Bellegra (1-0). Settimo risultato utile, fra campionato e coppa, per la Vivace Grottaferrata che supera per 4 a 2 il Torre Angela.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 19esima giornata del Girone D

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D