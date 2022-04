Promozione, Girone D: i risultati della ventitreesima giornata

Al termine della ventireesima giornata del Girone D la corsa al primo posto resta ristretta a tre formazioni: Rocca Priora RdP, Atletico Torrenova e Vicovaro.

Rocca Priora RdP ancora prima

Il Rocca Priora RdP vince il posticipo contro la Vis Subiaco e difende il suo primo posto nel Girone. I castellani si impongono in trasferta col risultato di due a zero in una partita sempre sotto controllo di Scacchetti e compagni. A sbloccare il match è una punizione perfetta di Graziani, nella ripresa Troisi chiude i conti blindando il primato in classifica.

Le altre partite

Atletico Torrenova e Vicovaro restano in corsa per il titolo rispettivamente a -1 e -2 dal Rocca Priora RdP. I bianconeri passano in casa per tre a uno in rimonta contro il Bellegra, mentre gli arancioverdi, in 10, hanno la meglio in trasferta sul Villa Adriana per uno a zero. Decisivi per il Vicovaro Pangrazi col gol vittoria e Quattrotto con le sue parate. Caduta del Valmontone sul campo della Vivace Grottaferrata e dell’Atletico Morena alla Borghesiana, casa della Lodigiani.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 23esima giornata del Girone D

Vivace Grottaferrata-Valmontone 1-0

Lodigiani-Atletico Morena 3-0

Vis Subiaco-Rocca Priora RdP 0-2

Villa Adriana-Vicovaro 0-1

Atletico Torrenova-Bellegra 3-1

Atletico Colleferro-Bi.Ti.Calcio 0-2

Pro Roma-Virtus Roma 1-6

Torre Angela-Polisportiva De Rossi 1-1

