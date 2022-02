Promozione, Girone D: i risultati della diciottesima giornata

Nella 18esima giornata del Girone D altro big match vinto dall'Atletico Torrenova che consolida il primato superando di misura il Valmontone. Vincono tutte le inseguitrici.

Forcina ancora decisivo

La sfida fra Valmontone e Atletico Torrenova si decide grazie ai dettagli, agli episodi. L'uno a zero finale porta la firma del solito Forcina che nel tramonto del primo tempo si guadagna prima e poi realizza il calcio di rigore che vale per il Torrenova la conferma in testa al Girone D. Il Valmontone al contrario non riesce a sfruttare i momenti clou e perde lo scontro diretto di alta quota.

Gli altri risultati

Non falliscono le loro partite le inseguitrici a partite dal Rocca Priroa RdP. I castellani dopo essere passati in svantaggio in casa contro la formazione di Marino, ribaltano il risultato con le reti di Molinaro. Graziani e Gentilini. Non sbaglia nemmeno il Vicovaro che in casa supera la Virtus Roma con un due a zero che sta stretto agli arancioverdi. A segno Di Loreti con una magistrale punizone e Pangrazi. Tutto facile per il Villa Adriana che vince per 4 a 0 contro il Torre Angela ultimo. Manita della Lodigiani alla Vis Subiaco, pirotecnico pareggio (3-3) fra Bellegra e Vivace Grottaferrata.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 18esima giornata del Girone D

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D