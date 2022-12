Promozione, Girone D: i risultati dell'undicesima giornata

L'undicesima giornata del Girone D terminerà col posticipo fra Valmontone e Vis Subiaco ma non mancano le sorprese con le sconfitte della De Rossi e della Bi.Ti.

Derby allo Sporting Ariccia

La Bi.Ti. perde per uno a zero in trasferta il derby contro lo Sporting Ariccia. La formazione di Marino arresta così la sua rincorsa e cade di misura ad Ariccia. A decidere il match una rete dell'ex dell'incontro Vartolo.

Gli altri risultati

Cade per due a zero la De Rossi in trasferta contro l'Atletico Lariano. Vince il Morena contro il Rocca Priora RdP. Successo nello scontro diretto per la salvezza per ia Virtus Roma contro il Pro Cori.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati dell'undicesima giornata del Girone D