Promozione, Girone D: i risultati della ventesima giornata

Il turno infrasettimanale del Girone D ha regalato un’alta classifica affollata con 6 squadre racchiuse in cinque punti. Questo grazie al pareggio maturato nel big fra Rocca Priora RdP e Atletico Torrenova.

Rocca Priora RdP e Atletico Torrenova si annullano

Il Rocca Priora RdP esce indenne dal big match del Montefiore contro l’Atletico Torrenova. I castellani infatti pareggiano per uno a uno in rimonta. I capitolini in superiorità numerica, sprecano un rigore e poi passano in vantaggio con Serafini. A poco meno di dieci minuti dal termine però Troisi regala il pareggio al Rocca Priora con il suo tiro a giro. Questo risultato permette ai castellani di restare primi in classifica, conservando un punto di vantaggio proprio sull’Atletico Torrenova.

Gli altri risultati

In tanti approfittano del pareggio fra le prime due della classifica. Fra queste c’è il Vicovaro terzo che trascinato da Cecchini vince per tre a zero contro la Pro Roma. Goleade per Atletico Morena, cinque a zero al Villa Adriana, e del Valmontone che nel Derby contro l’Atletico Colleferro dilaga per sette a zero. Polemica Bi.Ti. per l’arbitraggio nel pareggio contro la Virtus Roma.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo della ventesima giornata del Girone D:

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D