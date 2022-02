Promozione, Girone D: i risultati della sedicesima giornata

La sedicesima giornata del Girone D ha visto il Rocca Priora RdP cadere in casa del Vicovaro ma allo stesso tempo le inseguitrici: Villa Adriano, Atletico Torrenova e Valmontone non ne hanno approfittato.

Il Rocca cade al Berenghi

Al Berenghi casa del Vicovaro perde il Rocca Priora RdP. I castellani infatti cadono per via del gol di Timperi che fa volare gli arancioverdi. Il Rocca Priora RdP ha avuto le sue occasioni nel primo tempo e nel finale, ma il Vicovaro ha retto anche grazie alle parate di Quattrotto e che ha sfiorato il gol con Taverna che ha colpito la traversa. Castellani restano ancora primi in classifica.

Le altre partite

Le inseguitrici del Rocca Priora RdP pareggiano tutte. L'Atletico Torrenova impatta per 1 a 1 a Morena contro l'Atletico, il Valmontone non riesce a buttare giù il muro del Bi.Ti.Calcio con la formazione di Marino che gioca una bella partita terminata 1 a 1, ed il Villa Adriana viene recuperato al 90esimo sull'1 a 1 dal Bellegra, un pareggio che sa di beffa per i Coccodrilli. Chi torna alla vittoria invece è la Lodigiani che travolge per sei a uno (tripletta di Groos) la Pro Roma Calcio.

I risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della sedicesima giornata del Girone D

Vicovaro-Rocca Priora RdP 1-0

Valmontone-Bi.Ti.Calcio 1-1

Bellegra-Villa Adriana 1-1

Atletico Morena-Atletico Torrenova 1-1

Lodigiani-Pro Roma Calcio 6-1

Polisportiva De Rossi-Virtus Roma 1-2

Torre Angela-Atletico Colleferro 3-1

Vivace Grottaferrata-Vis Subiaco 3-1

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D