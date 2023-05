Promozione Girone D: il punto sul play out

Domenica 14 maggio 2023 si disputerà l'ultimo atto del Girone D del campionato Promozione con l'unico play out previsto che vedrà affrontarsi in gara secca la Vivace Grottaferrata (in casa) e Vis Subiaco.

Unico play out

L'unico play out del Girone D è stato vicino a non essere giocato. Infatti la distanza in classifica nella regular season è stata di 8 punti il limite massimo per poterlo disputare. Un'ultima occasione per la Vis Subiaco per non raggiungere Pro Cori e Virtus Roma, rammarico per la Vivace che vorrà salvarsi facendo valere la differenza in classifica. In campionato il bilancio racconta di un pareggio (2-2) e una vittoria per la Vivace (0-4). In caso di pareggio nei 90 minuti, si andrà ai supplementari, in caso di ulteriore parità niente calci di rigore ma sarà salva la squadra con la miglior classifica.

Vivace cercasi continuità

La Vivace Grottaferrata dopo una prima parte di stagione positiva ha pagato un ritorno e specie una partite finale di campionato al di sotto delle aspettative. Quattro sconfitte nelle ultime sei gara sono costate care ai castellani che dovranno conquistare la salvezza negli ultimi 90 minuti. Coletta ottima stagione, Aspri e D'Ambrosi i punti fermi per centrare la permanenza in categoria.

Vis Subiaco ultima spiaggia

Per la Vis Subiaco questo play out vale tantissimo. I sublacensi avevano perso il play out nella scorsa stagione, evitando la retrocessione soltanto per il ripescaggio che sarebbe impossibile in caso di nuova retrocessione (per regolamento la stessa squadra non può essere ripescata per due stagioni consecutivi). Un'annata difficile per i giallazzurri che affidano le loro chance salvezza a capitan Trombetta.