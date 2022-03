Promozione, Girone D: le partite della ventunesima giornata

Archiviato il turno infrasettimanale continua la bagarre per il primo posto nel Girone D con sei squadre racchiuse in cinque punti.

Rocca Priora RdP capolista

Il Rocca Priora RdP è riuscito nonostante l’inferiorità numerica a pareggiare il big match contro l’Atletico Torrenova, impedendo ai capitolini di prendersi la vetta. Domenica i castellani andranno in trasferta sul campo della Pro Roma dalle sconfitte contro Valmontone e Vicovaro. Sulla carta partita agevole per Scacchetti e compagni che cercheranno l’allungo in classifica.

Le altre partite

L’Atletico Torrenova che ha annunciato l’affiliazione con l’Udinese, ospiterà in casa il Bi.Ti.Caclcio. Partita ostica per Forcina e compagni. Impegno non impossibile per il Vicovaro che andrà in trasferta sul campo dell’Atletico Colleferro, ultimo in classifica. Così come il Valmontone che dopo la goleada nell’ultimo turno farà visita alla Vis Subiaco. Interessante la sfida fra Vivace Grottaferrata e Atletico Morena.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 21esima giornata del Girone D

Pro Roma-Rocca Priora RdP

Vis Subiaco-Valmontone

Vivace Grottaferrata-Atletico Morena

Torre Angela-Lodigiani

Atletico Torrenova-Bi.Ti.Calcio

Villa Adriana-Polisportiva De Rossi

Atletico Colleferro-Vicovaro

Virtus Roma-Bellegra

