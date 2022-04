Promozione, Girone D: le partite della ventitreesima giornata

Entra nel vivo la lotta per i primi posti della classifica del Girone D. Il big match della ventitreesima giornata mette difronte il Villa Adriana contro il Vicovaro.

Il big match

Villa Adriana-Vicovaro è il big match della 23esima giornata. I coccodrilli dopo l'ultima sconfitta contro il Valmontone, hanno perso terreno e questa per loro sarà l'ultima spiaggia per tornare ai piani alti. Il Vicovaro terzo non vuole fermarsi dopo il netto 5 a 0 nel turno precedente e mette nel mirino l'Atletico Torrenova e il Rocca Priora RdP per il doppio sorpasso in vetta.

Le altre partite

Il Rocca Priroa RdP capolista, dopo essere stato eliminato dalla Coppa Italia, scende in campo in campionato in casa della Vis Subiaco. Partita sulla carta agevole ma piena di insidie. Il Valmontone in grande spolvero andrà in trasferta fra le mura della Vivace Grottaferrata. Sfida interessante alla Borghesiana fra Lodigiani e Atletico Morena. In casa l'Atletico Torrenova ospita l'imprevedibile Bellegra.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 23esima giornata del Girone D:

Atletico Torrenova-Bellegra

Lodigiani-Atletico Morena

Vivace Grottaferrata-Valmontone

Villa Adriana-Vicovaro

Vis Subiaco-Rocca Priroa RdP

Torre Angela-Pol.De Rossi

Pro Roma-Virtus Roma

Atletico Colleferro-Bi.Ti.Calcio

