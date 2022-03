Promozione, Girone D: le partite della ventesima giornata

Riparte col turno infrasettimanale in programma mercoledì 16 marzo, la corsa alla vetta nel Girone D. Big match di giornata lo scontro fra le prime due della classe: Rocca Priora RdP-Atletico Torrenova.

Il big match

Rocca Priora RdP-Atletico Torrenova non è solo il big match della 20esima giornata ma è uno scontro che potrà dire tanto per il finale di campionato. I castellani (40 punti) hanno riconquistato la vetta nell’ultimo turno avendo la meglio sulla Virtus Roma per tre a due con Troisi autore di una doppietta. Il Torrenova (39) invece è caduto in casa contro il Vicovaro per due a zero fra tante polemiche. Si prospetta una partita dalle grandi occasioni con Scacchetti e Forcina pronti a trascinare le rispettive squadre alla vittoria.

Le altre partite

Chi cercherà assolutamente di sfruttare lo scontro diretto fra le prime due della classifica, è il Vicovaro terzo. Gli arancioverdi in lotta col Giudice Sportivo, sono a quota 36 punti e in casa ospitano la Pro Roma, in una partita sulla carta agevole per Pangrazi e compagni. Condivide l’ottima posizione in classifica col Vicovaro anche il Villa Adriana che scenderà in campo sul difficile campo dell’Atletico Morena. Impegno casalingo per il Valmontone contro l’Atletico Colleferro ultimo della classe.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 20esima giornata del Girone D

Rocca Priora RdP-Atletico Torrenova

Vicovaro-Pro Roma

Valmontone-Atletico Colleferro

Atletico Morena-Villa Adriana

Lodigiani-Vivace Grottaferra

Bi.Ti.Calcio-Virtus Roma

Bellegra-Torre Angela

Polisportiva De Rossi-Vis Subiaco

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D