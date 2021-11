Promozione, Girone D: il Valmontone va in casa del Villa Adriana, alla Borghesiana arriva il Bellegra

La sfida più interessante della settima giornata del Girone D del campionato Promozione è sicuramente Villa Adriana e Valmontone in programma domenica 14 novembre alle ore 11.

Villa Adriana per la fuga

Il Villa Adriana è la bella sorpresa di questo inizio di stagione. I coccodrilli reduci dalla vittoria nel big match contro la Polisportiva De Rossi, comandano il girone con 15 punti. Il Valmontone viene dalla vittoria nel recupero contro la Vis Subiaco. Occasione importante per il Valmontone che dopo aver perso diversi punti ad inizio campionato sta cercando di colmare il gap con le prime della classe.

Le altre partite

Chi seguirà attentamente la sfida fra Villa Adriana e Valmontone, è la Lodigiani. Alla Borghesiana arriva il Bellegra, ma i padroni di casa non sono intenzionati a fare sconti e soprattutto puntano ad accorciare la distanza di due punti dai coccodrilli.

Il Rocca Priora dopo l'incredibile sconfitta casalinga contro la Pro Roma, va a Colleferro per tornare a fare punti. L'Atletico Torrenova in casa contro la Virtus Roma (penultima in classifica) punta a bissare il successo di Marino.

Le partite del Girone D

Di seguito il quadro completo della settima giornata del Girone D:

Villa Adriana-Valmontone

Atletico Colleferro-Rocca Priora

Atletico Torrenova-Virtus Roma

Lodigiani-Bellegra

Pro Roma-Bi.Ti.Calcio

Torre Angela-Atletico Morena

Vivace Grottaferrata-Polisportiva De Rossi

Vis Subiaco-Vicovaro

