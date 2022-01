Promozione Girone D, caos Covid: si giocano solo tre partite

Il Coronavirus mette in ginocchio il Girone D del campionato Promozione. Infatti la 14esima giornata prevista per giovedì 6 gennaio vedrà disputarsi soltanto tre partite, mentre sono ben cinque le sfide rinviate.

Le partite rinviate

Chi non scenderà in campo nel giorno dell'Epifania è il Rocca Priora RDP capolista del girone. I castellani sarebbero dovuti scendere in campo in casa contro la Polisportiva De Rossi, ma negli ospiti c'è un vero e proprio focolaio Covid che ha coinvolto più giocatori. Rinviato anche il big match fra Vicovaro e Valmontone. Rinviate anche Pro Roma-Vivace, Virtus-Lodigiani e Vis Subiaco-Bellegra. Tutte e cinque partite rinviate a data da destinarsi.

Le altre partite

Chi scenderà in campo è invece il Villa Adriana. I coccodrilli scenderanno in campo a Colleferro, contro l’Atletico (che deve recuperare tre partite), alle ore 14.30,allo Stadio Di Giulio. Il Bi.Ti.Calcio a Marino ospita l'Atletico Morena, in lotta per le prime posizioni. In campo anche l'Atletico Torrenova, secondo, contro il Torre Angela ultimo.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 14esima giornata del Girone D: