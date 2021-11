Promozione, Girone D: il Vicovaro ospita il Villa Adriana, per la Lodigiani big match contro l'Atletico Morena

L’ottava giornata del campionato Promozione, Girone D è pronto a regalare tante emozioni con tante sfide fra le squadre che si trovano nei primi posti in classifica.

Le partite di cartello

Molto interessante sarà la sfida in trasferta della capolista Villa Adriana che giocherà sul campo del Vicovaro. I coccodrilli vengono dalla sconfitta contro il Valmontone, mentre i padroni di casa dal Derby vinto contro la Vis Subiaco. Una vittoria del Vicovaro vorrebbe dire sorpasso in vetta proprio ai danni del Villa Adriana.

Occasione di riscatto per la Lodigiani, sconfitta alla Borghesiana dal Bellegra, che andrà a far visita all’Atletico Morena. Entrambe le squadre fanno parte di quel gruppetto di formazioni a 13 punti a meno due dalla vetta della classifica. Discorso simile per il Bellegra (12 punti) e Atletico Torrenova reduce dalla rimonta subita dopo il doppio vantaggio iniziale, dalla Virtus Roma.

Le altre partite

Impegno sulla carta più agevole per il Rocca Priora, secondo in classifica. I castellani infatti in casa affronteranno la Vis Subiaco che naviga al 12esimo posto. Valmontone-Vivace Grottaferrata sarà una partita che dirà molto delle ambizioni delle due squadre che si trovano subito dietro le primissime. Visti i tanti scontri diretti le due squadre non vorranno perdere l’occasione per scalare la classifica.

Bi.Ti.Calcio-Atletico Colleferro sarà invece partita da scontro salvezza. Infatti le due compagini si trovano negli ultimi posti della classifica (rispettivamente 13esima e 14esima posizione), con la squadra di Marino che conserva soltanto due punti di vantaggio sugli avversari.

L’ottava giornata del Girone D

A seguire tutte le partite dell’ottava giornata del Campionato Promozione, Girone D