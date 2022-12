Promozione, Girone D: le partite della nona giornata

Tanti incroci e partite con alte aspettative nella nona giornata del Girone D del campionato Promozione che il Valmontone sta dominando a +6 dalla prima inseguitrice.

Valmontone in fuga

Il Valmontone di Di Loreto è in fuga solitaria. I giallorossi sono l'unica squadra imbattuta del torneo dopo la vittoria contro l'Atletico Lariano e nella nona giornata sfideranno il Colonna reduce da una bella vittoria in rimonta a Paliano. Una sfida non da sottovalutare per i giallorossi che puntano dritti al salto di categoria.

Le altre partite

Da seguire il derby fra Bi.Ti e Vivace Grottaferrata entrambe a quota 13 punti in classifica. Partita insidiosa per la De Rossi seconda che andrà sul campo dell'Atletico Lodigiani.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della nona giornata del Girone D

Colonna-Valmontone

Atletico Lodigiani-De Rossi

Atl. Lariano-Pro Cori

Atl.Morena-Bellegra

Velletri-Rocca Priora RdP

Virtus Roma-Paliano

Vivace Grottaferrata-Bi.Ti

Vis Subiaco-Sporting Ariccia

