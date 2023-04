Promozione, Girone D: le partite della venticinquesima giornata

Nella giornata di domenica 2 aprile le squadre del Girone D scenderanno in campo per la venticinquesima giornata. Turno che può diventare di festa per il Valmontone.

Il big match

La partita più importante si giocherà a Tor Bella Monaca dove la Virtus Roma ospiterà il Valmontone. La formazione giallorossa capolista con un successo e la non vittoria dell'Atletico Morena potrà festeggiare la promozione in Eccellenza quando mancheranno da giocare ancora cinque partite. Imbattuto il Valmontone vorrà subito chiudere i conti. Dall’altro lato la Virtus cerca punti salvezza.

Le altre partite

Duello per il secondo posto fra l’Atletico Morena (47 punti) e la Bi.Ti (45) che sfiideanno rispettivamente in casa e in trasferta il De Rossi e il Velletri. Da seguire anche Atletico Lariano e Bellegra.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della venticinquesima giornata del Girone D