Promozione, Girone D: le partite della sesta giornata

Domenica 13 novembre riprenderà la marcia di Valmontone e Atletico Morena in testa a pari punti, tredici, del Girone D del campionato Promozione. I giallorossi saranno però impegnati nel big match della sesta giornata.

Il big match

Big match della sesta giornata che vedrà di fronte il Valmontone e l'Atletico Lodigiani, subito dietro con 10 punti, alle due squadre di testa. I giallorossi di Colaiori e compagni sono reduci dalla vittoria netta di Velletri per tre a zero ma domenica in casa avranno una sfida più complicata. L'Atl. Lodigiani infatti nonostante il pareggio nell'ultima giornata col Paliano è rimasto in zona alta di classifica e ha messo nel mirino proprio il primo posto.

Le altre partite

Occasione d'oro per l'Atletico Morena che va in trasferta sul campo del Paliano. Sfida da seguire anche quella fra Bellegra e Rocca Priora RdP, Vis Subiaco-Virtus Roma match fra due squadre alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della sesta giornata del Girone D

Vis Subiaco-Virtus Roma

Vivace Grottaferrata-Colonna

Valmontone-Atletico Lodigiani

Paliano-Atl. Morena

Bellegra-Rocca Priora RdP

Pro Cori-Velletri

Bi.Ti-De Rossi

Sporting Ariccia-Atl. Lariano

Guarda qua la classifica del Girone D