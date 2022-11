Promozione, Girone D: le partite della quinta giornata

Tutto pronto per la quinta giornata del Girone D del campionato Promozione. Come nel Girone B, anche in questo gruppo sono due le squadre al comando a 10 punti: Valmontone e Atletico Morena.

Il big match

Impegno sulla carta più ostico per il Valmontone. La formazione giallorossa dopo il pareggio casalingo contro il Rocca Priora RdP andrà sul campo del Velletri che naviga con 7 punti. Trasferta insidiosa per Gallaccio e compagni che non vogliono perdere la testa del girone.

Le altre partite

Impegno casalingo per l'Atletico Morena contro lo Sporting Ariccia che ha conquistato nell'ultimo turno i suoi primi punti in campionato. La Bi.Ti. contro la Virtus Roma per scalare la classifica. Atletico Lodigiani in casa ospita il Paliano.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della quinta giornata del Girone D

De Rossi-Bellegra

Atletico Morena-Sporting Ariccia

Velletri-Valmontone

Colonna-Vis Subiaco

Atletico Lariano-Vivace Grottaferrata

Rocca Priora RdP-Pro Cori

Virtus Roma-Bi.Ti.

Atletico Lodigiani-Paliano

Guarda la classifica del Girone D