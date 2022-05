Promozione, Girone D: le partite della ventinovesima giornata

La ventinovesima giornata del Girone D potrebbe rivelarsi decisiva per l'esito finale del campionato con Atletico Torrenova e Vicovaro che si giocano il salto in Eccellenza.

Big match per il Vicovaro

Il Vicovaro insegue l'Atletico Torrenova, con un distacco di un solo punto. La formazione di Lillo nella 29esima giornata se la vedrà contro il Valmontone con l'obiettivo di mettere sempre più pressione alla capolista. Gli arancioverdi reduci dal tre a zero casalingo contro la De Rossi sfideranno in trasferta un Valmontone ferito, che dopo le feste di Pasqua è crollato vertiginosamente dicendo addio alla lotta al vertice. I giallorossi proveranno con orgoglio a riscattare la sconfitta sul campo del Bellegra.

Le altre partite

Turno sulla carta favorevole per il Torrenova che giocherà in casa del Torre Angela ultimo e già retrocesso. In caso di sconfitta del Vicovaro e vittoria nella propria partita, il Torrenova sarà matematicamente promosso in Eccellenza. Speranze minime, quasi nulla per il Rocca Priora RdP dopo la sconfitta nell'ultimo turno. I castellani andranno in casa della De Rossi, ma per sperare nel titolo aspettano le sconfitte delle prime due in classifica.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo della 29esima giornata del Girone D

Valmontone-Vicovaro

Torre Angela-Atletico Torrenova

Polisportiva De Rossi-Rocca Priora RdP

Atletico Morena-Bi.Ti.Calcio

Bellegra-Vis Subiaco

Lodigiani-Virtus Roma

Villa Adriana-Atletico Colleferro

Vivace Grottaferrata-Pro Roma

