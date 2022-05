Promozione, Girone D: le partite della ventottesima giornata

Domenica 15 maggio le squadre del Girone D del campionato Promozione scenderanno in campo per la 28esima giornata. Campionato senza un padrone, con tre squadre ancora racchiuse in due punti.

Al Rocca Priora RdP il match clou

Il big match della 28esima giornata tocca al Rocca Priora RdP, terzo. I castellani affronteranno l'Atletico Morena sconfitto al fotofinish nell'ultimo turno dal Vicovaro altra squadra in lotta per il primo posto. Minuti finali deicisi anche per il Rocca che nella giornata precedente ha avuto la meglio alla Borghesiana contro la Lodigiani solo nel finale grazie alla rete di Gentilini. Fra le prime tre in lotta per il titolo, al Rocca l'avversario più tosto.

Le altre partite

Non sarà una passeggiata nemmeno per l'Atletico Torrenova. La capolista del Girone D infatti in casa attende la Vivace Grottaferrata avversario ostico che sa come far male. Turno sulla carta favorevole al Vicovaro che in casa giocherà contro la Polisportiva De Rossi, che però è a caccia di punti salvezza. Lodigiani in trasferta a Marino contro il Bi.Ti.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 28esima giornata del Girone D

Rocca Priora RdP-Atletico Morena

Atletico Torrenova-Vivace Grottaferrata

Bi.Ti.Calcio-Lodigiani

Bellegra-Valmontone

Vicovaro-Polisportiva De Rossi

Pro Roma-Villa Adriana

Atletico Colleferro-Vis Subiaco

Virtus Roma-Torre Angela

