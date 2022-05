Promozione, Girone D: le partite della ventisettesima giornata

Continua la feroce bagarre per il primo posto nel Girone D con tre squadre racchiuse in soli due punti. Il 27esimo turno potrebbe rivelarsi favorevole per l’Atletico Torrenova capolista.

Rocca Priora RDP alla Borghesiana

Il Rocca Priora RdP dopo essere tornato al successo per 4 a 0 contro il Torre Angela dovrà superare l’ostico impegno della Borghesiana contro la Lodigiani reduce dalla sconfitta con gol e spettacolo contro il Vicovaro. Sfida delicatissima per le sorti del campionato dei castellani terzi in classifica a due punti dal primo posto.

Le altre partite

Non semplice nemmeno l’impegno del Vicovaro secondo. Pangrazi e compagni infatti andranno sul difficile campo dell’Atletico Morena che nell’ultima giornata ha travolta il Valmontone. I giallorossi fuori dai giochi per le alte posizioni di classifica cercano riscatto contro la De Rossi. Impegno in trasferta anche per la capolista Atletico Torrenova sul campo del Villa Adriana in crisi di risultati.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo dei risultati della 27esima giornata

Atletico Colleferro-Bellegra

Atletico Morena-Vicovaro

Lodigiani-Rocca Priora RdP

Torre Angela-Bi.Ti.Calcio

Villa Adriana-Atletico Torrenova

Vivace Grottaferrata-Virtus Roma

Pol.De Rossi-Valmontone

Vis Subiaco-Pro Roma

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D