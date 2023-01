Promozione, Girone D: le partite della sedicesima giornata

Il Girone D del campionato Promozione dominato dal Valmontone riparte domenica 29 gennaio con la prima giornata di ritorno. Bi.Ti. protagonista ancora una volta del big match.

Il big match

La Bi.Ti. dopo lo zero a zero contro il Valmontone, ospiterà il big match di questo turno. La formazione di Marino infatti attende l’Atletico Lariano. Le due squadre hanno rispettivamente 27 e 25 punti e occupano il quarto e il quinto posto della classifica. Una sfida delicata con l’obiettivo di entrambe le formazioni di vincere per restare in scia all’Atletico Morena (secondo con 30 punti).

Le altre partite

Quasi testacoda per il Valmontone capolista (41 punti e imbattuto) che in casa sfida il Pro Cori penultimo. L’Atl. Morena va in trasferta sul campo del Colonna. Il De Rossi terzo contro lo Sporting Ariccia.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della sedicesima giornata del Girone D

Colonna-Atl. Morena

Paliano-Bellegra

Sporting Ariccia-De Rossi

Valmontone-Pro Cori

Virtus Roma-Atl. Lodigiani

Bi.Ti.-Atl. Lariano

Vivace Grottaferrata-Rocca Priora RdP

Vis Subiaco-Velletri

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D