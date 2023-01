Promozione, Girone D: le partite della quindicesima giornata

Domenica 22 ultimo turno del girone di andata per le squadre del Girone D del campionato Promozione dominato dal Valmontone a +12 dalla prima inseguitrice, il De Rossi.

Il big match

Proprio il Valmontone sarà protagonista del big match della 15esima giornata. I giallorossi andranno a Marino a sfidare la Bi.Ti. (quarta con 26 punti). Occasione d’oro per entrambe le squadre: il Valmontone (imbattuto) per dare aumentare ancora il proprio vantaggio, la Bi.Ti. per riaprire un campionato ad oggi chiuso. Una sfida importante dunque con i giallorossi che puntano ai tre punti come confermato dal giovane portiere Raileanu.

Le altre partite

Il De Rossi sarà impegnato in un match non semplice in trasferta sul campo della Vivace Grottaferrata. L’Atletico Morena terzo (26 punti) se la vedrà contro l’Atletico Lariano (25 punti) nell’altro big match di giornata.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 15esima giornata del Girone D

Bi.Ti.-Valmontone

Atletico Lariano-Atletico Morena

Colonna-Atletico Lodigiani

Paliano-Pro Cori

Sporting Ariccia-Bellegra

Virtus Roma-Velletri

Vivace Grottaferrata-Polisportiva De Rossi

Vis Subiaco-Rocca Priora RdP

