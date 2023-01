Promozione, Girone D: le partite della quattordicesima giornata

Domenica 15 gennaio al via la penultima giornata del girone di andata del Girone D del campionato Promozione dominato dal Valmontone, 37 punti, a più 11 dall'Atletico Morena secondo.

Il big match

Atletico Morena e Bi.Ti. rispettivamente seconda e prima in classifica si sfideranno nel big match della 14esima giornata. Entrambe reduci da una vittoria nell’ultimo turno, la partita non prevede passi falsi per tutte e due le formazioni visto il distacco, 11 e 12 punti, dal Valmontone capolista.

Le altre partite

Altra partita di cartello a Bellegra dove la squadra di casa attende la Vivace Grottaferrata reduce dal clamoroso sei a zero contro il Pro Cori. Il Valmontone spera nell’allungo contro il Paliano, la De Rossi ospita la Vis Subiaco.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 14esima giornata del Girone D: