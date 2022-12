Promozione, Girone D: le partite della dodicesima giornata

Tutte le partite della dodicesima giornata del Girone D, ultimo turno del 2022, si giocheranno alle ore 14:30. A guidare la classifica il Valmontone imbattuto.

Il big match

Partita di cartello quella fra Velletri e Atletico Morena. La formazione di casa ha vinto l'ultimo turno imponendosi per due a uno contro l'Atl. Lodigiani grazie all'eurogol di Matozzo e alla rete di Mirimich. L'Atletico Morena invece ha superato in casa per due a zero un Rocca Priora RdP in difficoltà. La partita vorrà dire tanto in chiave inseguimento del Valmontone, con l'Atletico Morena terzo con 20 punti e il Velletri sotto di uno.

Le altre partite

Il Valmontone capolista sfida la Vivace Grottaferrata. Bi.Ti e Atletico Lodigiani si sfidano alla ricerca di riscatto entrambe sconfitte nell'ultima giornata. Il De Rossi secondo ospita il Colonna.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite del Girone D