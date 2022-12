Promozione, Girone D: le partite dell'undicesima giornata

Domenica 18 dicembre, il Valmontone impegnato nel posticipo delle 14:45 contro la Vis Subiaco chiuderà l'undicesima giornata del Girone D del campionato Promozione.

Il big match

Sifda di bassa classifica ma di grande importanza sarà quella fra Virtus Roma e Pro Cori. La Virtus è ultima in classifica e nell'ultimo turno stava per fermare la capolista che ha avuto la meglio soltanto nel finale del recupero lasciando l'amaro in bocca alla Virtus. La formazione di Cori invece nell'ultima giornata ha trovato la prima vittoria in categoria superando per due a zero, grazie a due calci di rigore, il Colonna. La squadra di Delle Donne ha superato così la Virtus salendo a quota 5 punti. Una sfida delicatissima in chiave salvezza.

Le altre partite

La Bi.Ti. continua la sua corsa in trasferta contro lo Sporting Ariccia, la De Rossi seconda sfida in trasferta l'Atletico Lariano. Atl.Lodigiani-Velletri sfida che promette scintille.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo dell'undicesima giornata del Girone D