Promozione Girone D: le partite della decima giornata

La decima giornata del Girone D in programma domenica 11 dicembre, si prospetta almeno sulla carta favorevole al Valmontone capoclassifica che potrebbe allungare sulle inseguitrici sfruttando il big match fra seconda e terza del girone.

Il big match

Big match fra De Rossi e Atl. Morena rispettivamente seconda e terza del Girone D. La De Rossi è la sorpresa di questa prima parte di stagione. La formazione di Di Renzo è seconda in classifica a -6 dal Valmontone ed è reduce dalla vittoria per tre a zero contro l'Atletico Lodigiani con Stefanelli protagonista con una doppietta. Segue la De Rossi, l'Atl. Morena distante soltanto due punti. I biancoblù sono tornati alla vittoria nell'ultimo turno superando il Bellegra per 5 a 3. Un successo importante che torna a dare fiducia a Vasta e compagni. La partita di domenica dirà molto su chi si ergerà come prima antagonista del Valmontone.

Le altre partite

Il Valmontone ha la ghiotta occasione di allungare. I giallorossi affrontano in casa la Virtus Roma, partita sulla carta a favore della capolista. La Bi.Ti è alla ricerca della terza vittoria consecutiva ma a Marino arriva il Velletri avversario ostico.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della decima giornata del Girone D

De Rossi-Atl.Morena

Valmontone-Virtus Roma

Bi.Ti.-Velletri

Bellegra-Atl. Lariano

Rocca Priora RdP-Atl. Lodigiani

Paliano-Vis Subiaco

Pro Cori-Colonna

Sporting Ariccia-Vivace Grottaferrata

