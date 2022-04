Promozione, Girone D: le partite della venticinquesima giornata

Riparte il campionato Promozione Girone D con le tre squadre prime della classe Rocca Priora RdP, Atletico Torrenova, Vicovaro (rispettivamente prima, seconda e terza) che si daranno battaglia a distanza per la conquista del primo posto.

L'impegno del Rocca Priora RdP

Fra le tre squadre in lotta per il titolo, l'impegno più complicato è quello del Rocca Priora RdP. I castellani saranno infatti impegnati in trasferta sul difficile campo della Vivace Grottaferrata. I padroni di casa dall'andamento altalenante (vittoria contro il Valmontone e poi clamorosa caduta contro il Vicovaro) saranno un duro ostacolo per Scacchetti e compagni che cercheranno di difendere il primato.

Le altre partite

Turni agevoli, sulla carta, per Atletico Torrenova e Vicovaro che in trasferta affronteranno rispettivamente Atletico Colleferro e Torre Angela rispettivamente ultima e penultima forza della classifica. Sfida interessante invece alla Borghesiana dove la Lodigiani ospita il Valmontone che cerca l'impresa di ricucire lo strappo di 7 punti dal primo posto.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della 25esima giornata del Girone D

Lodigiani-Valmontone

Torre Angela-Vicovaro

Atletico Colleferro-Atletico Torrenova

Vivace Grottaferrata-Rocca Priora RdP

Vis Subiaco-Virtus Roma

Atletico Morena-Polisportiva De Rossi

Pro Roma-Bellegra

Villa Adriana-Bi.Ti.Calcio

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D