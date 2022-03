Promozione, Girone D: le partite della diciannovesima giornata

Archiviato il turno di Coppa Italia, le squadre del Girone D del campionato Promozione sono pronte a scendere in campo per la 19esima giornata di campionato in programma domenica 6 marzo.

Il big match

La partita più importante di giornata si gioca in casa dell’Atletico Torrenova dove arriverà il Vicovaro. Le due squadre sono rispettivamente al primo e al terzo posto del Girone, e sono distanziate di 5 punti. Quello di Forcina e compagni è un vero e proprio tour de force, infatti la sfida con gli arancioverdi arriva dopo la vittoria con Valmontone e il prossimo appuntamento col Rocca Priora RdP secondo. Il Vicovaro è reduce dall’impegno di Coppa Italia contro il Rocca Priora RdP che ha visto Pangrazi e soci uscire sconfitti. La formazione arancioverde arriva alla sfida però carica e consapevole di poter dare un imput importante a tutto il campionato.

Le altre partite

Chi vorrà approfittare del big match è il Rocca Priora RdP che sarà in scena in trasferta sul campo della Virtus Roma. Il Valmontone alla ricerca di riscatto sfiderà in trasferta la Pro Roma. Match che promette scintille quello fra Villa Adriana e Lodigiani che deve dimenticare l’eliminazione ai rigori contro l’Atletico Morena in Coppa Italia. Chi vuole continuare il suo trend positivo è la Vivace Grottaferrata che dopo aver eliminato dalla Coppa il Nuovo Cos Latina ospita il Torre Angela ultimo.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 19esima giornata del Girone D

Atletico Torrenova-Vicovaro

Pro Roma-Valmontone

Villa Adriana-Lodigiani

Virtus Roma-Rocca Priora RdP

Bi.Ti.Calcio-Bellegra

Vivace Grottaferrata-Torre Angela

Atletico Colleferro-Polisportiva De Rossi

Vis Subiaco-Atletico Morena

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D