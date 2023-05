Promozione, Girone D: le patite della trentesima giornata

La trentesima giornata del Girone D dominato dal Valmontone promosso in Eccellenza potrebbe regalare un finale di campionato senza play out e aggiungere direttamente due squadre retrocesse in Prima Categoria oltre alla Pro Cori.

Situazione play out

Rischiano la retrocessione diretta la Virtus Roma (26 punti) e Vis Subiaco (27). In caso di sconfitta contro Velletri e Rocca Priora RdP e contemporanee vittorie di Vivace Grottaferrata (contro De Rossi) e Colonna (con l’Atletico Lodigiani). Tutto aperto invece in caso di risultati opposti. Rischia però pure il Rocca Priora RdP che in caso di sconfitta, infatti in caso di successo del Colonna e vittoria della Virtus Roma, i castellani sarebbero costretti a cercare la salvezza tramite ulteriori 90 minuti.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della trentesima e ultima giornata del Girone D