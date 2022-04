Promozione, Girone D: le partite della ventiseiesima giornata

La corsa per il primo posto nel Girone D riparte domenica 1 maggio. La ripartenza avviene dopo il cambio al vertice con l’Atletico Torrenova nuovo capolista.

Il big match

Il big match della 26esima giornata riguarderà il Vicovaro, seconda in classifica a -1 dalla capolista. Gli arancioverdi dopo il successo col Torre Angela, sono saliti al secondo posto del Girone D. La formazione di mister Lillo in casa ospiterà la Lodigiani che nell’ultimo turno ha travolto per quattro a zero il Valmontone. La partita del Berenghi promette gol e spettacolo e può rivelarsi importanti per questo finale di stagione.

Le altre partite

Impegno sulla carta più agevoli per il Rocca Priora RdP, ora terzo dopo la sconfitta con polemiche contro la Vivace Grottaferrata, contro il Torre Angela già retrocesso. La nuova capolista Atletico Torrenova in casa attende una Vis Subiaco alla ricerca di punti. Sfida importante anche fra Valmontone e Atletico Morena entrambe sconfitte nell’ultimo turno.

Tutte le partite

Di seguito il programma completo della 26esima giornata del Girone D

Atletico Torrenova-Vis Subiaco

Bellegra-Polisportiva De Rossi

Valmontone-Atletico Morena

Pro Roma-Atletico Colleferro

Rocca Priora RdP-Torre Angela

Vicovaro-Lodigiani

Virtus Roma-Villa Adriana

Bi.Ti.Calcio-Vivace Grottaferrata

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D