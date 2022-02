Promozione, Girone D: le partite della diciottesima giornata

Le squadre del Girone D del campionato Promozione sono pronte a scendere in campo per la 18esima giornata. Subito sfida di alto livello per l’Atletico Torrenova nuovo capolista.

Il big match

Il big match di giornata è senza dubbio Valmontone-Atletico Torrenova. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in rimonta contro la Virtus Roma grazie al primo gol in giallorosso per il bomber Catracchia. La squadra di mister Sarnino affronterà il Torrenova nuovo capolista del Girone D dopo la vittoria conquistata, grazie ad un rigore nel finale di Forcina, contro la Polisportiva De Rossi.

Le altre partite

Altra partita di cartello è quella del Rocca Priora RdP, che nell’ultimo turno ha perso la vetta del Girone cadendo in casa contro il Bellegra. I castellani in questa 18esima giornata affronteranno il Bi.Ti.Calcio avversario sempre ostico. Impegni sulla carta non impossibili per Villa Adriana e Vicovaro rispettivamente contro Torre Angela e Virtus Roma.

Tutte le altre partite

Di seguito il quadro completo della 18esima giornata del Girone D:

Atletico Morena-Atletico Colleferro

Bellegra-Vivace Grottaferrata

Valmontone-Atletico Torrenova

Lodigiani-Vis Subiaco

Rocca Priora RdP-Bi.Ti.Calcio

Torre Angela-Villa Adriana

Vicovaro-Virtus Roma

Polisportiva De Rossi-Pro Roma

