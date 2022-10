Promozione, Girone D: i risultati della terza giornata

Al termine della terza giornata sono due le squadre del Girone D del campionato Promozione a punteggio pieno: Atletico Lodigiani e Valmontone.

Tris giallorosso

Terza vittoria per il Valmontone che ha battuto per 3-1 il De Rossi. Sblocca il match Marini nel primo tempo. Avvio di ripreso horror per i giallorossi che subiscono il pareggio e restano in 10 per l'espulsione di Di Saverio. Il Valmontone però non demorde e trova i gol di Tartaglione e Tajani che valgono il primo posto.

Le altre partite

L'Atletico Lodigiani vince il big match contro la Vivace Grottaferrata. Poker del Velletri contro lo Sporting Ariccia, cade in casa il Rocca Priora contro il Paliano.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della terza giornata del Girone D:

Atletico Lariano-Virtus Roma 3-1

Atletico Lodigiani-Vivace Grottaferrata 1-0

Atletico Morena-Vis Subiaco 1-1

Bellegra-Pro Cori 2-0

Colonna-Bi.Ti. Calcio 2-3

Rocca Priora RdP-Paliano 0-1

Velletri-Sporting Ariccia 4-0

De Rossi-Valmontone 1-3

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D