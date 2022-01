Promozione, Girone D: ufficializzati i recuperi. Ecco quando si gioca

Il Girone D è stato profondamente colpito dal Covid-19. Infatti a sono ben quindici partite quelle rinviate a causa della pandemia e che la LND Lazio ha deciso di recuperare spalmandole in cinque giornate.

Le date dei recuperi

La prima partita con cui inizieranno i recuperi è quella fra Atletico Colleferro e Pro Roma. La sfida si recupererà alle ore 15 di mercoledì 26 gennaio al Caslini. La partita era in programma lo scorso 12 dicembre 2021 ed è valevole per l'undicesima giornata di campionato.

Domenica 30 gennaio saranno recuperate ben cinque partite valevoli per la 14esima giornata fra cui spicca l'interessante sfida fra Vicovaro e Valmontone. Le altre partite sono: Pro Roma-Vivace Grottaferrata, Rocca Priora RDP-De Rossi, Virtus Roma-Lodigiani, Vis Subiaco-Bellegra. Mercoledì 2 febbraio il Bellegra alle ore 15 al Savoia sfiderà l'Atletico Colleferro per il recupero della 12esima giornata, inizialmente previta per 19 dicembre 2021.

Domenica 6 febbraio scenderanno in campo tutte in campo tutte le squadre, esclusione fatta per Bellegra e Vicovaro, per recuperare la 15esima giornata. Ecco gli incontri: Atletico Morena-Virtus Roma, Valmontone-Rocca Priora RDP sfida di cartello, Lodigiani-Atletico Torrenova, De Rossi-Bi.Ti.Calcio, Torre Angela-Pro Roma, Villa Adriana-Vis Subiaco e Vivace Grottaferrata-Atletico Colleferro.

Infine mercoledì 9 febbario i recuperi si chiuderanno con Vis Subiaco-Atletico Colelferro, partita valevole per tredicesima giornata e prevista lo scorso 23 dicembre 2021.