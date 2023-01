Promozione, Girone D: i risultati della tredicesima giornata

Squadra in casa

Continua la marcia del Valmontone anche nel 2023. I giallorossi ripartono da una vittoria nella tredicesima giornata del Girone D del campionato Promozione. Al termine del turno manca il posticipo Vis Subiaco-Bellegra.

Colpo Rocca Priora RdP

Il Rocca Priora in rimonta in trasferta batte il Colonna. La formazione di casa passa in vantaggio al 13esimo con Muzzi. Il buon inizio del Colonna è dettato da un alto rimto e aggressività che però va a scemare col passare dei minuti. Al 34esimo arriva il pareggio castellano che porta la firma di Tiberi. Nella ripresa crescono gli ospiti che portano a casa i tre punti allo scadere grazie alla doppietta di Tiberi.

Gli altri risultati

Vince ad Ariccia per tre a uno il Valmontone capolista. All'Atletico Morena la sfida contro l'Atletico Lodigiani (2-1). Goleada , sei a zero, della Vivace Grottaferrata contro la Pro Cori.

Tutti i risultati

