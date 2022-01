Promozione, Girone D: i risultati della 14esima giornata

Due vittorie interne e una esterna, è questo il bottino della 14esima giornata del Girone D del campionato Promozione. Infatti nel primo turno del 2022 sono state rinviate ben cinque delle otto partite in programma causa Covid.

I risultati

Tutto facile per il Villa Adriana che sbanca Colleferro. In casa dell'Atletico i coccodrilli si impongono per 2 a 0 grazie alle rete di Bonini e Grosso. Colpo grosso del Bi.Ti.Calcio che a Marino batte il più quotato Atletico Morena per due a zero. A segno il Fanasca e Mucilli. L'Atletico Torrenova con una goleada, 4 a 1, batte il il Torre Angela e si prende il secondo posto del Girone D.

Classifica

Di seguito il quadro completo dei risultati e dellle partite rinviate e la classifica dopo il 14esimo turno del Girone D:

Atletico Colleferro-Villa Adriana 0-2

Bi.Ti.Calcio-Atletico Morena 2-0

Atletico Torrenova-Torre Angela 4-1

Vicovaro-Valmontone rinviata

Rocca Priora RDP-Polisportiva De Rossi rinviata

Vis Subiaco-Bellegra rinviata

Pro Roma-Vivace Grottaferrata rinviata

Virtus Roma-Lodigiani rinviata

