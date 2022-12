Promozione, Girone D: i risultati della decima giornata

La decima giornata del Girone D conferma il Valmontone in testa alla classifica con un'altra vittoria, la nona in dieci partite giocate. Prima inseguitrice la De Rossi.

Valmontone: tre punti nel recupero

Il Valmontone vince ancora. La formazione giallorossa porta a casa i tre punti vincendo in rimonta contro la Virtus Roma. La formazione ospite infatti passa in vantaggio nel primo tempo con Angelini che dalla distanza sorprende Raileanu. Poco dopo però il Valmontone pareggia con Tartaglione, che su azione da calcio piazzato, sfrutta al meglio un assist di Gallaccio. Nella ripresa è forcing giallorosso con Fiorini che colpisce una traversa incredibile da zero metri. Nell'ultimo minuto di recupero Ciampi scappa sulla destra e mette in mezzo e dopo una respinta della difesa arriva Sganga che col destro conclude la rimonta. Espulsi poi Gallaccio e Rossini.

Gli altri risultati

La De Rossi vince lo scontro diretto per tre a zero contro l'Atletico Morena ed è seconda. Terza vittoria consecutiva della Bi.Ti. che fa suo il derby contro il Velletri. Prima vittoria in campionato per la Pro Cori.

Tutti i risultati

