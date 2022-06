Promozione, tutti i verdetti del Girone C

Domenica 5 giugno si è chiusa la stagione del Girone C del campionato Promozione. Dopo il successo del Nettuno, erano rimasti da giocare due playout.

Nettuno in Eccellenza

Il campionato del Girone C ha visto una squadra dominare il Nettuno. La formazione di mister Panicci dopo un testa a testa durato fino ad inizio 2022 con il Palocco ha preso il largo lasciando le briciole agli avversari. Il Nettuno ha così vinto il campionato (77 punti) e conquistato un posto nella prossima Eccellenza con netto anticipo. Il matematico successo è arrivato lo scorso 8 maggio, a tre giornate dalla fine, con il successo per tre a uno in trasferta sul campo della Virtus Ardea.

I risultati dei playout

Quattro le formazioni impegnate nei playout per mantenere la categoria. Nella prima sfida fra Ostiantica ed Eur Torrino, a spuntarla solo stati i litorali. De Santis e compagni vincono per uno a zero grazie alla rete di Fabiani ad inizio ripresa. Nell'altra sfida il Velletri in casa supera con lo stesso risultato l'Atletico Acilia. Decisivo in questo caso l'autorete di Lembo.

I verdetti del Girone C

Di seguito il quadro completo di tutti i verdetti del Girone C

Promossa in Eccellenza: Nettuno

Retrocesse in Prima Categoria dopo i playout: Eur Torrino e Atletico Acilia

Retrocesse dirette in Prima Categoria: Vis Aurelia, Monte Mario, Città di Pomezia.