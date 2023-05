Promozione, Girone C: tutti i verdetti

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Si è conclusa la stagione 2022-2023 di campionato per quanto riguarda il girone C di Promozione Lazio. Anche se gran parte dei verdetti erano già noti da qualche giornata.

Pescatori Ostia in Eccellenza, Tirreno Sansa retrocesso

In Eccellenza ci andrà il Pescatori Ostia, che tornano nella categoria superiore dopo 12 anni di assenza. La squadra ostiense era già sicura della promozione da qualche settimana e al contempo ha costretto il Villa Adriana al secondo posto finale a cinque punti di distanza. Chi ha già salutato la categoria in anticipo è il Tirreno Sansa, che ha terminato ultimo il campionato e l'anno prossimo giocherà in Prima Categoria.

La griglia play out

Ben quattro squadre si sfideranno nei due match di playout del girone C di Promozione Lazio. La prima sfida sarà sarà tra l'Arcadia Calcio e il Latina Borghi Riuniti, mentre la seconda tra Borgo Palidoro ed Atletico Vescovio