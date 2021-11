Promozione, Girone C: big match fra Palocco e DuepigrecoRoma, il Nettuno tenta la fuga

Domenica 14 novembre il Girone C del campionato Promozione Lazio avrà nella sfida fra DuepigrecoRoma e Palocco il suo match clou. Il big match vedrà affrontarsi la seconda e la terza squadra in classifica nel girone distanziate soltando da un punto.

Nettuno interessato a Palocco-DuepigrecoRoma

La partita, che si disputerà in casa del Palocco, sarà molto importante per il continuo del campionato per capire le reali ambizioni delle due squadre. Il Palocco nel turno precedente si è liberato dell'Atletico Acilia per tre a uno, mentre il DuepigrecoRoma ha superato agevolmente il Velletri per quattro a uno.

Chi seguirà da vicino l'evolversi del big match di giornata è il Nettuno che dopo il 7 a 2 rifilato alla Vis Aurelia giocherà in trasferta sul campo dell'Eur Torrino. Il Nettuno cercherà la vittoria per approfittare dello scontro al vertice fra le due inseguitrice, sperando di dare un primo strappo alla classifica.

Le partite del Girone C

Di seguito tutte le otto partite della settima giornata del Girone C:

Palocco-DuepigrecoRoma

Eur Torrino-Nettuno

Monte Mario-Pescatori Ostia

Velletri-Santa Maria delle Mole

Morandi-Atletico Acilia

Fonte Meravigliosa-Vis Aurelia

Grifone Roma-Città di Pomezia