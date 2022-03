Promozione, Girone C: i risultati della ventunesima giornata

Sorpresa e cambio in vetta alla classifica nel Girone C. Infatti la vittoria del Nettuno e il contemporaneo quanto inatteso tonfo casalingo del Palocco, regalano a mister Panicci la testa del campionato.

Sorpasso in vetta

Il Palocco scivola clamorosamente in casa. Protagonista di giornata Morganti capitano dell'Atletico Acilia che regala ai biancorossi una rimonta da sogno e tre punti importanti in chiave salvezza. I gol del bomber dell'Acilia fa un regalo enorme anche al Nettuno di Panicci che vince la sua partita contro la Vis Aurelia per due a uno e torna in vetta al Girone con un punto di vantaggio sul Palocco.

Gli altri risultati

Vince e convince il Fonte Meravigliosa che con un secco tre a zero batte una Pescatori Ostia rimaneggiata per le tante assenze. Bella sfida al Villa dei Massimi fra Grifone Roma VIII e Santa Maria delle Mole con i padroni di casa usciti vincitori per due a uno. Vince il Derby la Virtus Ardea per uno a zero contro il Città di Pomezia.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 21esima giornata del Girone C

