Promozione, Girone C: i risultati della ventiquattresima giornata

La ventiquattresima giornata del Girone C regala l'ennesimo allungo del Nettuno che scappa via verso l'Eccellenza e conferma il periodo difficile del Palocco che non sa più vincere.

Festa Nettuno

Fra il Nettuno e il salto in Eccellenza c'è solo la matematica. La formazione di Panicci vince in casa contro l'Atletico Acilia grazie ad un primo tempo strepitoso chiuso sul parziale di tre a zero grazie alla doppietta di Sbordone e al gol di Nanni. Nella ripresa calano i ritmi e gli ospiti accorciano le distanze con Indelicato, mentre la seconda rete arriva sull'ultima occasione dell'incontro.

Gli altri risultati

Il Palocco di Santoprete pareggia per tre a tre contro il Città di Pomezia del nuovo allenatore Mazza. Due volte in svantaggio il Palocco rimonta sul 3 a 2 con Pisilli ma nel recupero Idromela regala il meritato pareggio ai rossoblù. Beffata nel recupero anche la Pescatori Ostia che per due volte in vantaggio con Bucri e con un bel gol di Santucci si fa rimontare dal Grifone Roma VIII grazie a Mancini autore di una doppietta di cui il rigore del 2 a 2 allo scadere sull'ultimo pallone della gara. Vittoria al cardiopalma per l'Ostiantica che vince 3 a 2 contro il Velletri grazie al solito De Santis. Con facilità la DuepigrecoRoma liquida la pratica Eur Torrino.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 24esima giornata del Girone C:

Nettuno-Atletico Acilia 3-2

Ostiantica-Velletri 3-2

Santa Maria delle Mole-Morandi 2-2

Vis Aurelia-Virtus Ardea 4-4

DuepigrecoRoma-Eur Torrino 3-0

Città di Pomezia-Palocco 3-3

Pescatori Ostia-Grifone Roma VIII 2-2

Fonte Meravigliosa-Monte Mario 3-1

