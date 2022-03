Promozione, Girone C: i risultati della ventiduesima giornata

La 22esima giornata del Girone C ha visto il Nettuno volare in fuga alla vetta della classifica approfittando del tonfo del Palocco.

Altra sconfitta per il Palocco

Seconda sconfitta consecutiva per il Palocco. La formazione di Santoprete cade sul campo della DuepigrecoRoma per quattro a uno subendo la rimonta della squadra ospite. Il Palocco passa subito in vantaggio al 5’ con Cesaro e chiude il primo tempo in vantaggio. Poi però arriva la reazione della DuepigrecoRoma che pareggia con Silvestri ad inizio ripresa e poi travolge il Palocco con Cipriani e Germoni. Un rigore di Silvestri al 79esimo chiude definitivamente la partita sul 4 a 1.

Gli altri risultati

Vince ancora e va in fuga il Nettuno. In casa al De Franceschi la formazione di Panicci vince per due a zero contro l’Eur Torrino grazie alle reti di Sbordone e Cirilli. Salto importante in classifica per la Pescatori Ostia che in casa supera per tre a uno l’ultimo Monte Mario, a segno Vecchio, Bucri e Scirocchi. Rinviata a data da destinarsi Città di Pomezia-Grifone Roma VIII.

Tutti i risultati

Ecco il quadro completo dei risultati della 22esima giornata del Girone C

Atletico Acilia-Morandi 0-0

DuepigrecoRoma-Palocco 4-1

Nettuno-Eur Torrino 2-0

Ostiantica-Virtus Ardea 0-0

Pescatori Ostia-Monte Mario 3-1

Santa Maria delle Mole-Velletri 1-0

Vis Aurelia-Fonte Meravigliosa 3-3

Città di Pomezia-Grifone Roma VIII rinviata

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C