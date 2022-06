Promozione, Girone C: i risultati dei playout

Due vittoria interne per uno a zero e salvezza raggiunta sia dall'Ostiantica che dal Velletri che vincono i rispettivi playout contro Eur Torrino e Atletico Acilia retrocesse in Prima Categoria.

Ostiantica salvo

Un gol di misura, di rapina che vale una stagione. Così l'Ostiantica conquista la salvezza battendo per uno a zero l'Eur Torrino. Il gol che salva la formazione del litorale Fabiani al 53esimo. Il calciatore dell'Ostiantica è bravo ad avventarsi prima di tutti su un pallone vagante dopo un bolide di Fraschetti respinto dal portiere. La sconfitta condanna alla retrocessione l'Eur Torrino che ha lottato nella stagione a conquistarsi la carta playout per salvarsi.

Velletri salvezza raggiunta

Identico risultato del Velletri che per uno a zero batte l'Atletico Acilia. Al Giovanni Scavo i rossoneri conquistano la salvezza grazie ad una sfortunata autorete. Sulla sua pagina social la società ringrazia i tifosi: "E con una sofferta ma strameritata vittoria rimaniamo in Promozione! Vorremmo ringraziarvi uno ad uno perché in questa stagione non avete mai smesso di far sentire il vostro calore ai nostri ragazzi, anche nei momenti difficili siete sempre stati al loro fianco in casa ed in trasferta, e oggi vedere il Giovanni Scavo pieno di bambini e ragazzi cantare FORZA VELLETRI VINCI PER NOI, non può che riempirci di gioia. La giornata di oggi non segna un punto di arrivo, ma quello di partenza e noi ci impegneremo al massimo per riportare Velletri nel calcio che conta".