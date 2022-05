Promozione, Girone C: i verdetti del campionato

Termina il campionato di Promozione Girone C dominato dal Nettuno. Tre le squadre retrocesse direttamente in Prima Categoria, quattro squadre ai playout.

Nettuno dominatore

Il Nettuno vince anche l'ultima giornata del campionato. La formazione di mister Panicci in rimonta regola per quattro a uno il Città di Pomezia. Protagonista della partita Cirili autore di una doppietta e Sbordone realizzatore del momentaneo due a uno verdeazzurro. Cavallin nel finale cala il poker.

Gli altri risultati

L'Eur Torrino batte in trasferta la Fonte Meravigliosa che non aveva più niente da chiedere al campionato. Il Velletri supera per due a zero il Grifone. Al Borghetto la Pescatori Ostia termina il suo campionato all'ottavo posto pareggiando per uno a uno (gol di Sesta) contro la DuepigrecoRoma. Il Morandi batte il Monte Mario e si salva.

Tutti i risultati:

A seguire il quadro completo dell'ultima giornata del Girone C

Città di Pomezia-Nettuno 1-4

Pescatori Ostia-DuepigrecoRoma 1-1

Fonte Meravigliosa-Eur Torrino 1-2

Grifone Roma VIII-Velletri 0-2

Virtus Ardea-Palocco 2-2

Vis Aurelia-Atletico Acilia 1-2

Monte Mario-Morandi 1-2

Ostiantica-Santa Maria delle Mole 2-0

I verdetti

Ecco i verdetti del Girone C del campionato Promozione

Campione e qualificato in Eccellenza: Nettuno

Playout: Ostiantica-Eur Torrino e Velletri-Atletico Acilia

Retrocesse in Prima Categoria: Città di Pomezia, Monte Mario, Vis Aurelia.