Promozione, Girone C: i risultati della ventottesima giornata

Tanti risultati a sorpresa al termine della 28esima giornata del Girone C del campionato Promozione. Fa eccezione il Nettuno che continua a vincere dopo aver conquistato matematicamente l'Eccellenza nel turno precedente.

La partita più spettacolare di questo turno si gioca alla Pineta dei Liberti fra Virtus Ardea e Grifone. La sfida termina quattro a tre per gli ardeatini. Apre le danze Bottoni su punizione, ma è un botta e risposta continua con il Grifone avanti due volte e rimontato in entrambe le circostanze prima che nella ripresa Vona porta in vantaggio la Virtus. Nel finale succede di tutto: gli ospiti pareggiano, i padroni di casa restano in 10 ma Lopez allo scadere decide la sfida facendo esplodere di gioia i suoi.

Vince sempre il Nettuno che con la matematica certezza di giocare il prossimo anno in Eccellenza, vince in rimonta per tre a uno contro il Santa Maria delle Mole. Torna al successo pure l'Eur Torrino in casa della Pescatori Ostia. Sconfitta con polemiche per la DuepigrecoRoma, mentre la Fonte Meravigliosa travolge per 5 a 1 il Palocco e sogna il secondo posto.

