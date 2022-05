Promozione, Girone C: i risultati della ventisettesima giornata

Girone C

Al termine della ventisettesima giornata il Nettuno fa festa! La squadra verdeblu infatti con tre giornate d'anticipo ha vinto il campionato e guadagnato la promozione in Eccellenza.

Nettuno è Eccellenza

"Siamo l'Eccellenza Nettunense" recita la maglia celebrativa del Nettuno che con merito ha vinto il Girone C con largo anticipo, ben tre giornate, conquistando così l'Eccellenza dopo più di dieci anni. La festa è scattata al termine della partita contro la Virtus Ardea che la formazione di Panicci ha vinto per tre a uno. Match sbloccato nel primo tempo da Sbordone e blindato nella ripresa con le reti Sbordone che fa doppietta e del bomber Laghigna. "Abbiamo conquistato l'obiettivo prefissato ad inizio anno, siamo contentissimi" sono state le parole di Cioè centrocampista del Nettuno al triplice fischio.

Gli altri risultati

Il Palocco vince per 4 a 2 contro la Vis Aurelia e scappa al secondo posto anche grazie alla caduta della Fonte Meravigliosa. Bene la Pescatori Ostia che fa suo il Derby contro il Morandi, dilagante il Grifone contro il Monte Mario già retrocesso. Vittoria esterna importante dell'Ostiantica in rimonta contro l'Eur Torrino in caduta libera.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 27esima giornata del Girone C:

Virtus Ardea-Nettuno 1-3

Palocco-Vis Aurelia 4-2

Velletri-Fonte Meravigliosa 3-0

Morandi-Pescatori Ostia 0-2

DuepigrecoRoma-Santa Maria delle Mole 3-2

Eur Torrino-Ostiantica 2-3

Grifone-Monte Mario 5-0

Atletico Acilia-Città di Pomezia rinv.

