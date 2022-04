Promozione, Girone C: i risultati della venticinquesima giornata

Per vedere il Nettuno in eccellenza manca soltanto la matematica. Infatti al termine della 25esima giornata del Girone C, i verdeazzurri hanno battuto il Monte Mario e allungato a +12 sulla seconde in classifica.

Nettuno tutto facile

Il Nettuno sta dominando il Girone C. La formazione di mister Panicci ha travolto per tre a zero il Monte Mario ultimo e già retrocesso. I verdeazzurri comandano la partita sin dalle prime battute ma sbloccano il match soltanto nella ripresa. Apre le danze Sbordone con un facile tap-in, poi è il turno di Tomei e Nanni che chiudono i conti con un rotondo tre a zero senza possiblità di replica.

Gli altri risultati

Cade ancora il Palocco, in questo 2022 orribile, che in casa viene sconfitto dall'Ostiantica grazie ad un rigore di De Santis. Ne approfitta la Fonte Meravigliosa che corsara vince di misura allo scadere contro la Virtus Ardea grazie al colpo di testa di Pavanelli e raggiunge in classifica al secondo posto proprio gli arancioblu. Causa un clamoroso autogol del portiere Grosso, la Pescatori Ostia viene inchiodata sul due a due dal Velletri.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 25esima giornata del Girone C:

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C